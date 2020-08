Ronald Koeman, il neo-allenatore del Barcellona tra moduli e ossessioni: dai soprannomi al recente infarto (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Barcellona riparte da Ronald Koeman. Ex bandiera blaugrana da calciatore, sarà l’olandese a provare a riportare i catalani agli antichi fasti. E’ uno dei più esperti ed apprezzati allenatori degli ultimi anni in Europa ed è riuscito a risollevare una nazionale olandese completamente sfiduciata dopo le prestazioni deludenti tra Mondiali ed Europei nelle ultime edizioni. Con gli Oranje è arrivato alla finale della Nations League nel 2019, poi persa contro il Portogallo. Chi è Ronald Koeman: la carriera da calciatore e gli anni da allenatore Ronald Koeman nasce a Zaandam, in Olanda, il 21 marzo 1963. Fin da giovane si avvicina al mondo del calcio e a 16 anni esordisce nella prima squadra del ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Ronald Koeman al Barcellona: scelto il nuovo allenatore. Le news - luchetto101 : RT @MarcoZH10: Questo è ciò che pensava Ronald #Koeman un anno fa del Barcellona. #Barcelona #Messi - granataseby : RT @MarcoZH10: Questo è ciò che pensava Ronald #Koeman un anno fa del Barcellona. #Barcelona #Messi - occececco : RT @MarcoZH10: Questo è ciò che pensava Ronald #Koeman un anno fa del Barcellona. #Barcelona #Messi - CalcioWeb : Ronald #Koeman, il neo-allenatore del #Barcellona tra moduli e ossessioni: dai soprannomi al recente infarto - -