Roma, Dzeko vicino all’addio: sfida Juve-Inter, ma c’è un terzo incomodo (Di giovedì 20 agosto 2020) E' arrivato a Roma tra grandi aspettative generali. Ha dovuto fare i conti con le tante critiche per una stagione negativa, quella d'esordio. Difficilmente, però, un campione stecca continuamente. E così Edin Dzeko è riuscito a conquistare i tifosi della Roma a suon di reti pesantissime. Il punto più alto della sua esperienza con i giallorossi è stata sicuramente il raggiungimento della semifinale di Champions League nel 2018, eliminando in rimonta il super favorito Barcellona. Tuttavia anche le favole più belle hanno una fine. Dzeko sembra vicino a lasciare la Roma in estate.DESTINAZIONISecondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe finito nel mirino di Juventus e Inter, pronte a darsi battaglia ... Leggi su itasportpress

