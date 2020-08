Ricchezza e povertà: aumenta la forbice di disuguaglianza (Di giovedì 20 agosto 2020) Secondo il Global Wealth 2020 la Ricchezza finanziaria globale in possesso ai più ricchi del mondo è stimata a fine 2019 a 226 mila miliardi di dollari, quindi triplicata rispetto agli 80 mila miliardi che si registravano nel 1999. Solo nel 2019 si è registrata una crescita del 9,6% nei patrimoni personali, la più forte nell'ultimo decennio, in cui la Ricchezza è cresciuta del 6,2%, rispetto al 4,5% del primo decennio del nuovo secolo. di Salvatore Palidda Secondo questo rapporto il Covid (...) - Economia / Povertà, Ricchezza, , Redistribuzione Leggi su feedproxy.google

