Regionali Marche, presentate le liste e i candidati di Fdi (Di giovedì 20 agosto 2020) ANCONA – Presentate le liste e i candidati di Fdi per le elezioni regionali delle Marche. A presentare -ieri- i 30 nomi (16 uomini e 14 donne) in conferenza stampa al comitato elettorale del candidato presidente Francesco Acquaroli, e’ stato Emanuele Prisco, deputato e Commissario Fdi per le Marche. “In questa lista, composta da amministratori locali e personalita’ autorevoli della societa’ civile- dice Prisco in una nota diramata oggi- sono incluse le migliori energie per il territorio. Puntiamo a essere il ‘partito del Presidente’ e vogliamo portare un contributo decisivo sia durante la campagna elettorale che nella successiva attivita’ di governo della Regione. Le Marche hanno le energie per essere tra le regioni piu’ forti e dinamiche del Paese”. Leggi su dire

