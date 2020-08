Psg, Thiago Silva: “Se potrò continuare qui ne discuteremo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il difensore del Psg, Thiago Silva, ha rilasciato una lunga intervista al club transalpino in cui ha fornito qualche indizio sul suo futuro: “Il destino è nelle nostre mani. Il club compie 50 anni ed è il mio ultimo anno di contratto. Ho dato tutto quello che potevo. Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore”. Un’ulteriore conferma su quanto già vi avevamo anticipato sul difensore brasiliano. Foto: 101greatgoals.com L'articolo Psg, Thiago Silva: “Se potrò continuare qui ne discuteremo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Thiago Silva è stato con forza alla Fiorentina ma poi in gior ...Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club transalpino: "Quando vieni eliminato come successo durante gli scorsi anni ti chiedi ...