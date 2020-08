Previsioni meteo, ultima fiammata africana. Picchi oltre i 40°, ecco dove città per città (Di giovedì 20 agosto 2020) Una potente massa di aria bollente e umida proveniente dal deserto algerino sta investendo l' Italia in queste ore. L'ovvia conseguenza è che domani, venerdì 21 agosto , sarà una giornata caldissima, ... Leggi su quotidiano

astigov : Caldo e afa in aumento con moderato disagio fisico | Previsioni meteo 21 agosto 2020 - infoitinterno : Previsioni Meteo: nuova ondata di gran caldo africano fino al Weekend. Sarà l’ultima della stagione? - christophersq76 : @Jonny_Jonny__ Affidatevi a me per le previsioni meteo ???? - BroloMeteoIT : Ulteriore aumento termico nella giornata di venerdì. Leggete le nostre previsioni meteo: - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di venerdì 21 agosto -