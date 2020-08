Pensione subito con opzione donna o quota 41? Scopriamo le possibilità (Di giovedì 20 agosto 2020) La Pensione opzione donna sicuramente offre la possibilità di una uscita con un grande anticipo rispetto alla Pensione di vecchiaia e per molte lavoratrici che non hanno altre alternative nel breve termine rappresenta una via di salvezza. Ma prevede penalizzazioni che in alcuni casi possono essere anche molto pesanti ed intaccare anche del 30% l’eventuale assegno previdenziale spettante. Pensione opzione donna o quota 41? Un lettrice scrive per chiedere: Buongiorno, intanto vi ringrazio per il vostro prezioso aiuto e certa in una vostra risposta porgo il mio quesito: ho 59 anni e 40 anni e mezzo di contributi. Ho iniziato a lavorare a 18 anni come insegnante della scuola dell’infanzia, professione che tutt’oggi ... Leggi su notizieora

Riforma delle pensioni, Quota 41 convince i sindacati. La Catalfo convoca i tavoli. Proroga in arrivo per Ape sociale e Opzione donna

Subito dopo le ferie e senza perdere del tempo prezioso ... Secondo Cgil, Cisl e Uil occorre poi individuare uno strumento nuovo che vada oltre la pensione e che accompagni con un’indennità i ...

