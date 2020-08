«Non mi uccidere»: al via le riprese del «Twilight italiano» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il titolo ricorda, neanche troppo alla lontana, la serie tv con Miriam Leone scritta da Claudio Corbucci, mentre la trama, di primo acchito, sembra restituirci una storia molto simile a quella del primo Twilight. Il film si chiama Non mi uccidere, è diretto da Andrea De Sica e sarà distribuito nelle sale nel 2021. Le riprese, appena iniziate in Alto Adige, vedono impegnati due protagonisti particolarmente amati dal pubblico più giovane: Alice Pagani, che rivedremo nella terza e ultima stagione di Baby su Netflix il 16 settembre, e Rocco Fasano, famoso per aver interpretato il personaggio di Niccolò, il compagno di Martino, in SKAM Italia. Leggi su vanityfair

susannadavinci : RT @CesareSacchetti: C'è da aggiungere un elemento importante sui dpcm che richiedono la mascherina. Non solo violano leggi dello Stato, ma… - isagualtier : RT @CesareSacchetti: C'è da aggiungere un elemento importante sui dpcm che richiedono la mascherina. Non solo violano leggi dello Stato, ma… - RSInews : Emmanuel, il fu bimbo soldato Rapito a sei anni dai militanti del Lord's Resistance Army imparò a razziare e uccide… -