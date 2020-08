MotoGp, Petrucci durissimo con i Commissari di Gara: “non ci piace come lavorano” (Di giovedì 20 agosto 2020) Se Andrea Dovizioso è riuscito a portare la sua Ducati sul gradino più alto del podio in Austria, lo stesso non può dire Danilo Petrucci che continua a fare i conti con numerosi problemi ancora irrisolti. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota ternano ha analizzato la sua situazione attuale, sottolineando di essere alquanto deluso per non riuscire a venirne a capo: “sono molto motivato a tornare davanti, ma un po’ deluso perché ce n’è sempre una che esce fuori. Però voglio riprovare a vincere con la Ducati ed è il mio obiettivo per quest’anno, quindi è chiaro che sono deluso dei miei risultati, ma sono molto motivato a cercare di risolvere i miei problemi. Mi dispiace molto non essere competitivo come gli altri che hanno la mia moto, specialmente ... Leggi su sportfair

