MotoGp, Paolo Simoncelli crudo: “l’incidente Zarco-Morbidelli? Potevano esserci due morti” (Di giovedì 20 agosto 2020) L’incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli, avvenuto durante l’ultimo Gran Premio d’Austria, è ancora il principale argomento di discussione nel paddock del Red Bull Ring, dove domenica si svolgerà il Gran Premio di Stiria. Sull’episodio si è soffermato oggi anche Paolo Simoncelli, che ai microfoni di Quotidiano.net ha voluto esprimere il proprio pensiero a riguardo: “per poco non è stata una tragedia. Per fortuna non è successo nulla, ma quell’episodio poteva causare due morti. Che dire, alcuni hanno parlato di miracolo, altri di fortuna. Di sicuro il destino c’ha voluto mostrare che cosa poteva succedere e ci ha ricordato un motto tutto suo. Questo: qui decido io, ma oggi non è tempo di riscuotere nulla. Non credo qualcuno ... Leggi su sportfair

