Morto a 35 anni l’attore e regista Ash Christian: mondo del cinema in lutto (Di giovedì 20 agosto 2020) Morto a 35 anni l’attore e regista Ash Christian: mondo del cinema in lutto per la prematura scomparsa del pluripremiato artista. Era giovane, soprattutto per essere un regista, ma nel mondo del cinema era già molto noto ed apprezzato. Nato a Paris, Texas (non può non venire in mente la citazione del titolo del film … L'articolo Morto a 35 anni l’attore e regista Ash Christian: mondo del cinema in lutto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Cristian, morto di coronavirus a 34 anni dopo 5 mesi di ricovero - Corriere : Cristian, morto di coronavirus a 34 anni dopo 5 mesi di ricovero - sofibarto99 : RT @Nicks981: Dopo i 40 anni se non ti fa male niente quando ti svegli è perchè ti sei svegliato morto. - AFAntoAnt : RT @cotrozzi_lisa: Da Marco Barile Nato...cresciuto... è morto in canile... 16 lunghi anni di box....Felice di averti conosciuto...Ora vola… - Stefano47510568 : RT @Corriere: Cristian, morto di coronavirus a 34 anni dopo 5 mesi di ricovero -