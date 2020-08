Moonbase 8: Showtime ordina la serie con John C. Reilly e Fred Armisen (Di giovedì 20 agosto 2020) John C. Reilly e Fred Armisen saranno i protagonisti della serie Moonbase 8, di cui Showtime ha ordinato la produzione di una prima stagione. Moonbase 8 sarà la nuova comedy prodotta da Showtime con protagonisti John C. Reilly, Fred Armisen e Tim Heidecker. Come anticipa il titolo, il progetto è ambientato nel mondo degli astronauti e la prima stagione sarà composta da sei puntate. I personaggi principali vivono in una base della NASA situata a Winslow, in Arizona, e stanno affrontando l'addestramento necessario ad alimentare le proprie speranze di partire per una missione nello spazio. In Moonbase 8 si seguiranno ... Leggi su movieplayer

