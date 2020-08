“Momenti difficili”. Anna Tatangelo si confessa, l’addio a Gigi D’Alessio è una ferita che ancora brucia (Di giovedì 20 agosto 2020) Non sono giorni facili per Anna Tatangelo. È lei a confessarsi nel corso di una lunga intervista rilasciata all’Ansa. Anna Tatangelo ha parlato dell’incidente domestico di cui è rimasta vittima sua madre, la signora Palmira. La donna, come ha spiegato , è incappata in una caduta pochi giorni fa e ha avuto un trauma facciale (frattura della mandibola). Quindi è stata ricoverata a Roma dove riceverà tutte le cure mediche di cui ha bisogno. Lady Tata, con un post su Instagram, ha voluto fare un bilancio della sua estate “diversa”, fatta di “alti e bassi”. Ricordiamo che la cantante di Sora nei mesi scorsi ha anche chiuso definitivamente la relazione con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto un figlio, Andrea. La ... Leggi su caffeinamagazine

