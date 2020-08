"Mio figlio deve crescere europeo". Chiara Ferragni e Fedez, vita stravolta (Di giovedì 20 agosto 2020) "Mio figlio deve crescere da europeo". Parola di Chiara Ferragni. Addio America. La moglie di Fedez mette in vendita la casa a Los Angeles. Insomma, il piccolo Leone deve crescere in Italia e girare un po' in Europa. Un duro colpo per gli States, che hanno accolto da anni Chiara. Tra l'altro, lo ricordiamo, ha insegnato anche ad Harvad: dove ha sede la prestigiosa università. In questi giorni, la Ferragni e Fedez si trovano in Sardegna e pare che abbiano incontrato Giulia De Lellis (che a quanto pare sogna di diventare un po' come la Ferragni dal punto di vista imprenditoriale). Nessuna foto insieme. Le due si sarebbero incontrate (forse casualmente) in un ... Leggi su liberoquotidiano

