Le Sardine: "Un No alla retorica anticasta" (Di giovedì 20 agosto 2020) Jasmine Cristallo, pasionaria del movimento: "Nessun dubbio sul referendum, ridurre la rappresentanza è un grave errore" Leggi su quotidiano

Sardine in cortocircuito in vista del referendum sul taglio dei parlamentari: il movimento guidato da Mattia Santori ha detto che si mobiliterà per il “no”. A pensarci bene, sarebbe stato strano il co ...E se – Dio non voglia, per il Pd come per il governo – il centrosinistra perdesse la Toscana? Sarebbe una catastrofe, è il commento di tutti i maggiorenti dem, ministri e non. Infatti, tutti gli equil ...