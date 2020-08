Le maggiori vincite di tutti i tempi su Valorant (Di giovedì 20 agosto 2020) Valorant ha ancora pochi mesi, si pensi che è stato lanciato il 2 giugno scorso, ma sta riscuotendo un grandissimo successo, forse ancora meglio di quanto Riot si aspettasse quando ha deciso di lanciare un gioco in diretta concorrenza con CSGO di Valve. E si sta affermando anche come videogioco adatto agli esports grazie alle Valorant Ignition Series che possono vantare un discreto numero di partecipanti e spettatori. Molti giocatori di altri titoli come CS:GO, Overwatch, Fortnite, PUBG e Siege hanno deciso di aderire a Valorant e di iniziare a giocarci. Ancora non si può definire quale sia la migliore lega data la giovane età del gioco. I premi maggiori sono per ora nella lega Europea e del Nord America raggiungendo i 50 mila dollari americani. Molti team famosi hanno già organizzato un ... Leggi su esports247

