Incendio al deposito di pneumatici in Via di Valle Caia, parla l’Assessore all’Ambiente di Nettuno: ‘Mantenere le finestre chiuse’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli uffici del settore ambiente e sanità del Comune di Nettuno stanno seguendo l’evolversi delle conseguenze dell’Incendio avvenuto in un deposito di pneumatici in via di Valle Caia nel Comune di Ardea rapportandosi costantemente con l’Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio come già avvenuto in occasione dell’Incendio alla Loas di Aprilia. Leggi anche: Incendio al deposito di pneumatici in Via di Valle Caia, il Sindaco di Pomezia: «Chiudete le finestre e lavate bene frutta e verdura» “Monitoriamo con attenzione l’evolversi della situazione – spiega l’Assessore all’Ambiente e Sanità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

