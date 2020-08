Inaugurazione di Aldi con polemica: 'Non c'è più tempo, basta cemento!' (Di giovedì 20 agosto 2020) Aldi apre un nuovo supermercato in viale della Repubblica, giovedì l'Inaugurazione 18 August 2020 E' stata un'Inaugurazione particolare quella della catena Aldi che giovedì pomerriggio ha per la prima ... Leggi su trevisotoday

infoiteconomia : Aldi apre un nuovo supermercato in viale della Repubblica, giovedì l'inaugurazione - CoscienzaSp : Inaugurazione ?? ALDI VIA MONTEBELLO – BOLOGNA + svuota la spesa!!! - CoscienzaSp : Inaugurazione ?? ALDI VIA MONTEBELLO - BOLOGNA + svuota la spesa!!! - Inaugurazione ?? ALDI VIA MONTEBELLO – BOLOGNA… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurazione Aldi Inaugurazione di Aldi con polemica: «Non c'è più tempo, basta cemento!» TrevisoToday Aperto oggi il nuovo punto vendita ALDI a Villorba

VILLORBA – A dispetto della recessione economica seguita al Covid, che ha messo in difficoltà non pochi esercizi commerciali, viceversa a Villorba si registra un evento positivo: l’apertura di un nuov ...

Aldi apre a Sottomarina, discount di qualità che occupa una 30ina di persone

Aldi, con un’offerta promessa di discount di qualità, convenienza e tanti prodotto ‘Made in Italia’ arriva a Sottomarina di Chioggia. ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferime ...

VILLORBA – A dispetto della recessione economica seguita al Covid, che ha messo in difficoltà non pochi esercizi commerciali, viceversa a Villorba si registra un evento positivo: l’apertura di un nuov ...Aldi, con un’offerta promessa di discount di qualità, convenienza e tanti prodotto ‘Made in Italia’ arriva a Sottomarina di Chioggia. ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferime ...