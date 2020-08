Il grido di allarme dei poliziotti: "Non possiamo fermare i migranti infetti che scappano" (Di giovedì 20 agosto 2020) "Chiediamo un'indagine epidemiologica sulle forze di polizia che sono impegnate in queste ore su quasi tutto il territorio nazionale per capire se il virus Covid19 ha colpito i nostri colleghi in particolare coloro che stanno presidiando i centri di accoglienza dei migranti e coloro che hanno il compito di accompagnarli, in particolare donne e minori". Ad affermarlo è il segretario generale del sindacato di Polizia Mosap Fabio Conestà . "In particolare - fa presente il sindacalista - quello dell'agrigentino è un problema che in questo momento può essere letale per i nostri colleghi dopo che uno di loro è risultato positivo e gli altri nove componenti della squadra posti in quarantena obbligatoria. Siamo veramente stanchi di contenere i migranti clandestini rischiando la nostra salute. Lo ... Leggi su iltempo

