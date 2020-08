Diletta Leotta: 'Ecco cosa c'è tra me e Ibra' (Di giovedì 20 agosto 2020) Di un flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic se ne parlava da tempo. Prima una palese complicità nei video della app di fitness di cui sono ambassador, poi una cena con amici a Milano, ora le ... Leggi su tgcom24.mediaset

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - JonnyDevil80 : Zlatan #Ibrahimovic è tra i convocati per il raduno del Milan. Nel ruolo di attaccanti anche Diletta #Leotta ?????? - dacala89 : @Ibra_official Sono il tipo di diletta leotta...se la tocchi ancora ti picchio - TheoGroz : Diletta Leotta approved - AntoBorsellino : @astutill0 E a diletta Leotta e a maria Luisa jacobelli. Diciamo che il Mancio apprezza anche in questo campo la qualità... -