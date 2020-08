Coronavirus, Locatelli (Css): “Seconda ondata? Non sappiamo se ci sarà, ma non avrà la stessa portata della prima. Italia ora più pronta” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Seconda ondata di Covid? Per onestà intellettuale possiamo solo dire che non sappiamo se ci sarà una seconda ondata, ma quello che certamente sappiamo è che non sarà mai della stessa portata di quella che abbiamo dovuto affrontare alla fine di febbraio, a marzo e anche per buona parte di aprile, perché oggi siamo in grado di garantire alcune delle strategie cruciali per individuare prontamente i focolai epidemici e per circoscriverli”. Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) al Meeting di Rimini. “Oggi abbiamo un sistema che è in grado di produrre tutta una serie di dispositivi di protezione individuale importanti per prevenire la diffusione ... Leggi su ilfattoquotidiano

