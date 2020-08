Contro Serena Enardu anche Adriana Volpe: quella svastica è un errore difficile da perdonare (Foto) (Di giovedì 20 agosto 2020) Le scuse di Serena Enardu dopo la svista della svastica sulla torta non hanno ammorbidito Adriana Volpe che ha fulminato l’ex tronista di Uomini e Donne (Foto). Per chi avesse perso quanto accaduto qualche giorno fa riassumiamo che Elga e Serena Enardu erano state invitata alla festa di compleanno di una cara amica, al momento della torta sul dolce è apparsa una bandiera raffigurante una svastica. Le gemelle non hanno riflettuto molto e divertite dalla decorazione hanno anche postato una Foto sui social. Serena Enardu ha spiegato che si è trattato di un momento di leggerezza, semplicemente non hanno riflettuto sull’errore che ... Leggi su ultimenotizieflash

