Challenger Praga 2020: Wawrinka parte male, ma reagisce e vola in semifinale (Di giovedì 20 agosto 2020) Stan Wawrinka ormai sa vincere solamente in tre set. Tre su tre per il tennista svizzero, che nel Challenger di Praga ha portato a casa alla lunga distanza tutti i match disputati, spuntandola solo nel parziale finale. Dopo Safiullin e Otte, è stato l’indiano Nagal a cadere sotto i colpi del tre volte campione slam, il quale si è imposto con l’inusuale punteggio di 2-6 6-0 6-1 in un’ora e venti minuti di match, staccando il pass per la semifinale dove sfiderà Vrbensky. CRONACA – partenza da dimenticare per l’elvetico, che nel primo set ha faticato notevolmente alla battuta, subendo il break sia in apertura che in chiusura e conquistando appena due giochi. Molto bene invece il suo avversario, sesta forza del seeding, che non ha concesso palle break ed ha ... Leggi su sportface

Stan Wawrinka (ATP 17) ha raggiunto le semifinali del Challenger di Praga battendo 2-6 6-0 6-1 l'indiano Sumit Nagal (127). Dopo un'entrata in materia laboriosa, materializzatasi in un primo set perso ...

