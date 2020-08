Calciomercato Lazio: obiettivi Rafinha e Shaqiri (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Lazio: dopo la beffa David Silva il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Rafinha e Shaqiri Come riporta La Gazzetta dello Sport la Lazio valuta i profili di James Rodriguez, Shaqiri e Rafinha nel tentativo di metabolizzare il no di David Silva e al tempo stesso regalare a Inzaghi un elemento di pari valore. L’opzione Rafinha sembra al momento la più probabile. Il Barcellona è disposto a cederlo ad una cifra non proibitiva (sui 10-12 milioni di euro) dopo che il brasiliano è rientrato dal prestito al Celta Vigo. E anche l’ingaggio del giocatore dovrebbe rientrare nei parametri laziali. Più consistente sarebbe invece l’investimento per Shaqiri, anche perché il Liverpool ... Leggi su calcionews24

