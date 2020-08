Cadavere in un terreno: è morto l'uomo scomparso a Sanza (Di giovedì 20 agosto 2020) Dramma a Battipaglia, uomo stroncato da malore in strada 15 August 2020 Terribile scoperta a Sanza : è stato ritrovato il Cadavere di un uomo in un fondo agricolo. Si tratta di Felice De Mieri, 84 ... Leggi su salernotoday

zuler01 : @ignotone @Mamox__ @salvosottile Magari inizialmente hanno usato poca gente per non inquinare il terreno attorno al… - lucialullu : RT @PresidentePert: @franco4574 @lucialullu Ilfatto di oggi: 'Il proprietario del terreno vicino al quale è stato trovato il cadavere non è… - zingale_l : RT @PresidentePert: Ilfatto di oggi: 'Il proprietario del terreno vicino al quale è stato trovato il cadavere non è uno sconosciuto per il… - PresidentePert : Ilfatto di oggi: 'Il proprietario del terreno vicino al quale è stato trovato il cadavere non è uno sconosciuto per… - PresidentePert : @franco4574 @lucialullu Ilfatto di oggi: 'Il proprietario del terreno vicino al quale è stato trovato il cadavere n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere terreno Cadavere in un terreno: è morto l'uomo scomparso a Sanza SalernoToday Sanza, ritrovato morto Felice De Mieri

È stato trovato senza vita Felice De Mieri; aveva 84 anni, il corpo era in un terreno a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. A trovare il cadavere dell’uomo, è stato il genero che ha parteci ...

Gioele morto a Caronia: il corpo ritrovato in direzione opposta rispetto alle ultime testimonianze

La certezza che i resti dilaniati trovati nelle campagne di Caronia siano quelli di Gioele Mondello potrà arrivare solo dagli accertamenti medico-legali. I familiari dovrebbero fare un primo riconosci ...

