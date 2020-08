Alexei Navalny, l’oppositore di Putin è tra la vita e la morte: ipotesi avvelenamento. Francia e Germania: “Disposti a offrire cure e asilo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Pochi minuti dopo il decollo, un uomo sul volo partito da Tomsk, città della Siberia, e diretto a Mosca inizia a gridare. Quell’uomo è Alexei Navalny, principale oppositore di Putin in Russia, già vittima di aggressioni, incarcerazioni e avvelenamenti in prigione negli anni scorsi. Il pilota è costretto a compiere un atterraggio di emergenza per permettere l’intervento dei sanitari che lo portano nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici nell’Ospedale di emergenza n.1 di Tomsk. L’ipotesi è quella dell’avvelenamento con i medici stanno adesso “lottando per salvargli la vita”, come ha precisato il vicedirettore dell’ospedale Anatoly Kalinichenko, con il ministero della Salute ... Leggi su ilfattoquotidiano

riotta : Il dissidente russo Alexei @navalny , principale oppositore di #Putin, è in coma, avvelenato da sostanze tossiche d… - HuffPostItalia : Alexei Navalny è in terapia intensiva, è stato avvelenato - fattoquotidiano : Russia, l’oppositore Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: “Avvelenato in aereo con qualcosa mescolato ne… - ticino_live : Russia: il leader dell’opposizione Alexei Navalny è in coma. Sospetto avvelenamento - grecale66 : RT @GiancarloDeRisi: Urla a bordo di un aereo. Sono quelle di Alexei Navalny, oppositore politico di Putin, forse avvelenato con un tè e ri… -