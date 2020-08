Adriana Volpe contro Serena Enardu per la torta con il simbolo nazista: “Una cosa è una svista, un’altra una svastica” (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua, seppure a distanza, il battibecco tra due ex protagoniste del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe, durante la trasmissione Ogni Mattina su Tv8, ha commentato il famoso video che è circolato in Rete che ha visto protagonista Serena Enardu con la sorella Elia. Le due ragazze, infatti, sono apparse sorridenti davanti ad una torta dove sventolava una bandierina con la svastica, come se nulla fosse. Adriana Volpe ha colto l’occasione per dire la sua in diretta: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti”. Immagini che erano state duramente criticate e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Novella_2000 : Serena Enardu risponde a tono alla frecciatina di Adriana Volpe - FQMagazineit : Adriana Volpe contro Serena Enardu per la torta con il simbolo nazista: “Una cosa è una svista, un’altra una svasti… - clikservernet : Adriana Volpe contro Serena Enardu per la torta con il simbolo nazista: “Una cosa è una svista, un’altra una svasti… - Noovyis : (Adriana Volpe contro Serena Enardu per la torta con il simbolo nazista: “Una cosa è una svista, un’altra una svast… - Italia_Notizie : 'La svista è una cosa, la svastica è un'altra'. Adriana Volpe fulmina Serena -