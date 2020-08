Usa 2020: Ocasio-Cortez vota Sanders, fischi virtuali per Clinton e Powell. E per gli ascolti la convention democratica è un flop (Di mercoledì 19 agosto 2020) C’era da aspettarselo che una convention così, tutta virtuale, senza la folla dei delegati ed i boati ad accompagnare gli interventi, facesse meno audience e fosse mediaticamente un flop: un po’ come le partite senza pubblico, che suonano finte. Gli indici di ascolto della convention democratica confermano le aspettative: la prima serata ha attirato 18,8 milioni di telespettatori, il 27% in meno rispetto ai 25,8 milioni dell’analogo evento 2016. Il Super Bowl, la finale del campionato di football Usa, genera in media tre volte più spettatori. Lo rileva la Nielsen, secondo cui la MsNbc è stata la rete più seguita, quasi 5,2 milioni di audience, davanti alla Cnn, 4,8 milioni. La campagna di Biden fa notare che ai telespettatori vanno aggiunte oltre 10 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

