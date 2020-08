Uomini e Donne, scoppia la passione tra Nilufar Addati e il calciatore Andrea Petagna? L'ex tronista fa chiarezza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da diversi giorni si mormora che Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, stia frequentando il calciatore Andrea Petagna. L'italo - persiana mette a tacere il gossip. Leggi su comingsoon

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - woosangumiu : RT @Fran_s_Stories: Vi rendete conto che abbiamo perso il 50% di capacità e innovazione a livello di specie solo perché gli uomini non hann… - regynadeserto : @Alfredo63744691 @Colore_Viola @patriziagatto3 Ma solo gli uomini possono andare a puttane? In fondo uomini e donne… -