Tre calciatori del Cagliari positivi, salta il ritiro di Aritzo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tre casi accertati, per ora. Non fornisce i nomi dei calciatori contagiati da Coronavirus il Cagliari calcio, e nel sito ufficiale per ora non scrive nulla. A darne anticipazione è L'Unione Sarda, e va da sé che per la società calcistica Cagliaritana, la prima conseguenza è stata l'annullamento del ritiro di Aritzo per il quale la squadra sarebbe dovuta partire questo pomeriggio dal centro tecnico di Assemini dove si è radunata ieri. Nei giorni scorsi lo stesso sito ufficiale aveva annunciato la positività del giocatore bulgaro Kiril Despodov, che aveva effettuato i test in patria e che quindi non era partito alla volta della Sardegna dovendo così rinunciare alla convocazione e al ritiro con la squadra. In serata si ... Leggi su ilfogliettone

