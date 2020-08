Tragedia tra le mura di casa, 18enne accoltella a morte il padre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ambulanze a sirene spiegate, poi l'arrivo dei carabinieri. È questo lo scenario che si è presentato in via Tagliamento, ad Arzignano, nel pomeriggio di mercoledì. Secondo le prime informazioni, un ... Leggi su vicenzatoday

emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - mbbelluco : RT @M_RSezione: Nel loro centro di Jbeil e tra i quartieri del porto di Beirut, le Missioni di Don Bosco offrono assistenza a chi ha perso… - ilbassanese : Tragedia tra le mura di casa, 18enne accoltella a morte il padre - biribored : RT @Gioviall: Al di là della tragedia ormai consumata resta l’egoismo e l’indifferenza a cui siamo giunti, e la superficialità con cui tra… - capulliarianna : RT @Gioviall: Al di là della tragedia ormai consumata resta l’egoismo e l’indifferenza a cui siamo giunti, e la superficialità con cui tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia tra

VicenzaToday

Secondo gli investigatori la tragedia familiare si è consumata tra le 17.30 e le 18 nell'abitazione di via Tagliamento, una zona densamente abitata, non lontano dal centro. Gli investigatori hanno ...“Nella sua deposizione, la madre ha detto che era succube del compagno”. Lo ha detto il Capo della Procura di Siracusa, Sabrina Gambino, che coordina l’inchiesta per la morte del piccolo Evan, il bimb ...