Tour de France | Ineos esclude Froome e Thomas

A sorpresa il team britannico Ineos, che ha sostituito il marchio Sky, annuncia che Chris Froome e Geraint Thomas non prenderanno parte al Tour de France 2020. Nella lista, che comprende gli otto uomini per la Grand Boucle, non figurano il quattro volte vincitore della corsa, che sarà comunque capitano alla Vuelta, e il gallese trionfatore dell'edizione 2018, che sarà invece capitano al Giro d'Italia. In Francia il leader sarà Egan Bernal, con il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, Richard Carapaz e Pavel Sivakov. Completano la pattuglia e pronti per curare la classifica, Andrey Amador, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Jonatan Castrovijeo, Dylan Van Baarle. Il Tour scatterà da Nizza, a metà settembre, con 176 corridoi al ...

