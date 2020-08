Roma, due squadre su Fazio: conteso tra Villarreal e Benfica (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'obiettivo principale della nuova Roma di Friedkin sarà quello di piazzare il prima possibile tutti i giocatori in uscita. Uno dei primi a lasciare la capitale potrebbe essere Federico Fazio , ... Leggi su quotidiano

virginiaraggi : Grazie a @PLRomaCapitale per aver fermato due turisti che tentavano di incidere i propri nomi sulla Fontana di Trev… - Ettore_Rosato : Un pensiero riconoscente a @emergenzavvf, Polizia e tutte le forze dell’ordine.Questa mattina a Cagliari i Vvf hann… - CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - MaurizioZuccon : RT @Luca_15_5: ??????DUE MICETTI CHE SI SONO SALVATI DAL TRITARIFIUTI: Sono a Roma e cercano una adozione URGENTE, lo stallo trovato è a tempo… - infoitsalute : Coronavirus, da Roma al Circeo: due ragazzi positivi. Lei è allo Spallanzani -