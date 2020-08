Psg, Neymar scende dal pullman con una cassa e musica. Capello: “Fa quello che vuole” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un modo di avvicinarsi alla partita diverso. Neymar, nei minuti che precedono Psg-Lipsia, semifinale della Champions League 2019/2020, scende dal pullman con una camicia aperta e con una cassa in braccio nella quale risuona una musica a palla. Fabio Capello, in studio su Sky Sport non apprezza: “I suoi compagni sono tutti in giacca e cravatta e questo fa quello che vuole”, ha commentato l’ex allenatore. Leggi su sportface

