Pomezia, diversi incendi in via Pratica di Mare. Situazione critica, fiamme ridosso delle abitazioni. Chiusa via Monte d’Oro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Allarme incendi a Pomezia: nella zona di via Pratica di Mare, a Monte d’Oro è scoppiato un grosso incendio nei pressi delle abitazioni. Le fiamme stanno mettendo in pericolo i cavalli all’interno di un maneggio che si trova su via Monte d’Oro. Coinvolta anche una villa, la cui vegetazione di pertinenza è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso via Monte d’Oro alla circolazione stradale, e i moduli della protezione civile Noal. Difficoltosa la circolazione anche su via Pratica di Mare, dove il traffico è rallentato a causa del fumo e delle fiamme non solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

