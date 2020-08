Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr. saranno protagonisti di American Sole (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il film American Sole avrà come protagonisti i due attori Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr., protando sugli schermi la storia di due ventenni chhhe si ritrovano coinvolti nel mondo delle sneaker. Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr. saranno i protagonisti della commedia American Sole, un nuovo progetto che verrà prodotto da Kevin Hart e Chris Paul. Il lungometraggio verrà realizzato da STXfilms e potrà contare sulla collaborazione di Stadium Goods, il marchio specializzato in sneaker e streetwear, che collaborerà per sviluppare nel modo più accurato la sceneggiatura. Il film ... Leggi su movieplayer

Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr. saranno protagonisti di American Sole

Il film American Sole avrà come protagonisti i due attori Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr., protando sugli schermi la storia di due ventenni chhhe si ritrovano coinvolti nel mondo delle sneaker. NOT ...

