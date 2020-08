Perinetti, ds Brescia: “Tonali è uno di quei giocatori che può andare via, ma nulla è scontato” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, sul futuro di Sandro Tonali Tra i giocatori seguiti dall’Inter in vista della prossima stagione c’è anche Sandro Tonali del Brescia. Del futuro del centrocampista classe 2000 ne ha parlato il neo direttore delle Rondinelle Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole. “Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. E’ un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo tutto in prima persona. Tonali immagino possa essere il punto focale del calciomercato del Brescia ma è prematuro dare tutto per scontato e ... Leggi su intermagazine

