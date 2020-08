Perché in Mali il golpe militare è un brutto colpo per Macron (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bamako, capitale del Mali, martedì si è svegliata al suono dei kalashnikov. I colpi, cominciati nella notte di lunedì, sono continuati a rimbombare per buona parte della mattinata, provenienti dal campo di Kati, principale guarnigione dell’esercito Maliano a 15 chilometri dal centro città. Qui un gr Leggi su ilfoglio

