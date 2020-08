Per Salvini se i ragazzi non sono in discoteca vanno «a farsi le canni e a comprare alcol dal clandestino abusivo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ops, I did it again. Si parla di discoteca e saltano fuori i clandestini. Matteo Salvini continua a battere sullo stesso chiodo anche nel corso del suo intervento da Telese a In Onda su La 7. Partendo dalla questione discoteche, dal distanziamento sociale e dall’utilizzo della mascherina – che il leader leghista mette una colta sì e nove volte no – si è arrivati a parlare dei clandestini e di come vendano alcol in maniera abusiva ai giovani, che si fanno le canne. Il ragionamento e l’errore di pronuncia della parola canne sono valsi a Salvini una menzione speciale. LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni sulla chiusura delle discoteche: «E allora i centri sociali?» Salvini e i giovani che «si fanni le ... Leggi su giornalettismo

