Milik prende in considerazione l’ipotesi di un trasferimento alla Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il mercato è inevitabilmente condizionato dalla crisi post pandemia: ci sono pochi soldi da investire, per tutti, e molti scambi da realizzare. Uno di questi potrebbe servire anche a sbrogliare la cessione di Milik, scrive Repubblica Napoli. Da mesi il polacco si è promesso alla Juve, ma la trattativa non è mai decollata. “Il no di Bernardeschi al Napoli ha bloccato l’operazione e lo stesso attaccante polacco ha deciso di guardarsi in giro: restare un anno ai margini con l’Europeo all’orizzonte non è molto conveniente, quindi Milik sta pensando di prendere in considerazione un’altra soluzione. La più immediata è la Roma“. Lo spazio per il polacco nell’attacco del Napoli si è ... Leggi su ilnapolista

