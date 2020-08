Mazara del vallo: Arrestato 27enne per furto e atti persecutori (Di mercoledì 19 agosto 2020) I Carabinieri della Compagnia di Mazara del vallo hanno Arrestato ieri sera in flagranza di reato, LUPO Alessandro cl. 93, mazarese, soggetto ben noto ai militari operanti ed alla comunità tutta, in quanto responsabile di furto in abitazione e atti persecutori. Le indagini condotte dal Luogotenente Maurizio Giaramita – Comandante della Stazione di Mazara del... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Mazara del vallo: Arrestato 27enne per furto e atti persecutori - PrimaStampa_eu : Mazara del Vallo, arrestato giovane 27enne: era diventato l'incubo non solo dei suoi familiari ma anche dei suoi co… - MazaraNews : Concerto Musicale 'Sicily Ensemble', domenica 23 agosto a Mazara del Vallo - rosalinobove : @EugenioCardi Questa triste storia, seppur diversa nei fatti accaduti, prende sempre più una piega modello Pipitone… - quenpope2541981 : Mazara del vallo, piazza san giuseppe ,summer 2017 . Bang bang -

Ultime Notizie dalla rete : Mazara del Mazara, vietati i funerali in forma pubblica per Pino Burzotta Tp24 Furti e atti persecutori. Era diventato l'incubo dei mazaresi. Arrestato Alessandro Lupo

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato, Alessandro Lupo cl. 93, mazarese, soggetto ben noto ai militari operanti ed alla comunità tutta, in q ...

Rifiuti selvaggi a Mazara. Ripulita via Napoli

Siamo impegnati a combattere questo fenomeno di grande inciviltà, che colpisce non solo l'ambiente, ma noi tutti per i costi necessari al ripristino del decoro. Ringrazio i residenti della via Napoli, ...

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato, Alessandro Lupo cl. 93, mazarese, soggetto ben noto ai militari operanti ed alla comunità tutta, in q ...Siamo impegnati a combattere questo fenomeno di grande inciviltà, che colpisce non solo l'ambiente, ma noi tutti per i costi necessari al ripristino del decoro. Ringrazio i residenti della via Napoli, ...