Little Joe, l’invasione delle ultrapiante nell’horror fantascientifico di Jessica Hausner (Di mercoledì 19 agosto 2020) In questo 19 agosto che segna, auguriamocelo, l’autentica ripartenza della stagione cinematografica in sala (tra oggi e domani escono l’Onward disneyano, Siberia di Abel Ferrara, Una Sirena A Parigi, Il Grande Passo), trova spazio il recupero di Little Joe, distribuito da Movies Inspired, passato nel 2019 in concorso al festival di Cannes, dove la protagonista Emily Beecham vinse il premio come migliore attrice. Lo firma Jessica Hausner, nome tra i più in vista di quel nuovo cinema austriaco i cui confini estetici e tematici sono scanditi dal magistero del suo sguardo freddo e crudele di Michael Haneke, reinterpretato a un estremo in chiave entomologica, persino cinica, dall’inflessibile e mortifero Ulrich Seidl, e riletto invece proprio dalla Hausner con una cifra meno unilaterale, più ... Leggi su optimagazine

In questo 19 agosto che segna, auguriamocelo, l'autentica ripartenza della stagione cinematografica in sala (tra oggi e domani escono l'Onward disneyano, Siberia di Abel Ferrara, Una Sirena A Parigi, ...

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ...

