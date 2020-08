La nostalgia delle estati in cui si sudava senza per forza avere un’opinione su tutto e tutti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quando eravamo piccoli, e la classe politica somigliava meno all’elettorato e quindi sapeva assecondarlo con più professionalità, l’estate era estate. Stagione il cui principale dilemma era se si potesse rullare a biliardino, il cui manifesto politico era il laminato dei gelati (che ne prometteva sempre almeno un paio che poi nel frigo non comparivano mai), e durante la quale non si guardavano i tg. A volte la sera qualcuno accendeva, ma nelle case al mare la tv prendeva sempre malissimo, e poi c’era sempre qualche doccia in ritardo, frittura da seguire, strilli da una stanza all’altra, se non era successo qualcosa di grossissimo certo non ci si metteva a guardare il pastone. Si tramandava la leggenda d’un’usanza sporadica chiamata «governo balneare», ma erano robe successe prima che nascessimo, vivevamo in un secolo solido ... Leggi su linkiesta

