James Rodriguez per dimenticare Silva, Lotito sogna il grande colpo (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ James Rodriguez il piano B della Lazio. Sfumato il colpo David Silva, Lotito punta il colombiano del Real Madrid Sfumato David Silva, la Lazio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

1900_since : James Rodriguez avverte i “compratori”: ” Voglio giocare ed essere amato da tutti” - alberto_neroni : @pasqualinipatri Altro che James Rodriguez . Io è lui che rivorrei - AquilottoEddy : Speriamo de no ???????????????????????? #JamesRodriguez #Lazio #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Lazio - il #RealMadrid vuole 20 milioni per James #Rodriguez: le ultime ??#CMITmercato - _biancocelesti : Lazio, suggestione James Rodriguez. Il calciatore: ?Voglio giocare e essere amato?: -

Ultime Notizie dalla rete : James Rodriguez

James Rodriguez lascerà il Real Madrid in estate. La Lazio tenta il blitz, ma la trattativa è difficilissima e la concorrenza agguerrita. Non solo Everton e Lazio per il centrocampista colombiano del ...James Rodriguez è il sogno. Il Real Madrid ha lasciato intendere che l’ex Bayern può partire, ma a frenare la trattativa è l’alto ingaggio percepito dal 10 della Colombia. Gli ottimi rapporti tra ...