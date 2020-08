Ibra e la Leotta intercettati insieme in Sardegna. Love story? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Corriere dello Sport riprende la notizia data dal settimanale “Chi” che ha intercettato Zlatan Ibrahimovic in Sardegna in compagnia di Diletta Leotta. “Secondo indiscrezioni i due avrebbero cenato la stessa sera al “Sottovento” e lo svedese non era accompagnato dalla moglie. Un feeling tra i due maturato nel corso di questi ultimi mesi dopo che Zlatan ha girato alcuni spot pubblicitari in compagnia della bella giornalista, e i due sono stati molto attivi con dei video su Instagram e Tik Tok. Dalla Svezia rivelano invece che tra Ibra e sua moglie potrebbe esserci aria di crisi, e raramente si vedono immortalati insieme“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Ibra e la Leotta intercettati insieme in Sardegna. Love story? Il Corriere dello Sport riprende le indiscrezioni de… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Clamoroso, '#Ibrahimovic e #Leotta supercoppia dell'estate': insieme in Sardegna, crisi tra lo svedese e la moglie FOTO https… - kikapress : Invenzione giornalistica o verità? - Mar_Coh96 : @EmmeEmm_ È uscita la notizia che ibra forse si fa la Leotta e gli ha dato la carica - fabrimilan65 : Bisogna dire che la Leotta sa far 'morire' sia il maschio italiano che quello europeo, eh! ?? Clamoroso, 'Ibra e Leo… -