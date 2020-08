Harry e Meghan Markle stanno proponendo un progetto top-secret a Hollywood (Di mercoledì 19 agosto 2020) Harry e Meghan Markle non potrebbero dimostrare meglio la loro intenzione post-Megxit di diventare numeri uno a Hollywood. I due ex royal non aspettano certo che la manna cada dal cielo, ma si sono rimboccati le maniche e, messo a punto un mega-progetto che porti la firma di entrambi come produttori, ora stanno facendo il giro degli studi cinematografici e dei network televisivi, come la NBCUniversal Media. Chi è Meghan Markle sfoglia la gallery E non si ... Leggi su iodonna

VanityFairIt : Il principe e l'ex attrice, secondo «Variety», avrebbero proposto «un importante progetto ai dirigenti di varie soc… - ZhubrykMaryna : Meghan Markle e Harry, la rabbia di William e la scelta di Kate Middleton – DiLei - Notiziedi_it : Harry e Meghan cercano lavoro per pagare il mutuo della loro villa - GentNewsCom : Are #MeghanMarkle & #PrinceHarry Redecorating Santa Barbara Home? - infoitcultura : Meghan Markle, la reazione che ha avuto dopo i tweet di Trump su lei e Harry -