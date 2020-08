Follia ad Anzio: 3 persone in contromano sulla strada principale, lanciano petardi ed aggrediscono un poliziotto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questa mattina, alle prime luci dell’alba, al termine di serrate indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica degli eventi condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 uomini, accusati in concorso di lesioni personali aggravate, violenza privata, omessa denuncia di materie esplodenti ed esplosioni pericolose. I tre sono accusati di aver generato il panico, nella serata del 2 agosto scorso, tra i turisti lungo Riviera Mallozzi, strada principale del litorale di Anzio, effettuando manovre pericolose con un’autovettura e spingendola contromano lungo quella strada a senso unico, creando un ingorgo con la loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

miglio_x : RT @CorriereCitta: Follia ad Anzio: 3 persone in contromano sulla strada principale, lanciano petardi ed aggrediscono un poliziotto https:/… - CorriereCitta : Follia ad Anzio: 3 persone in contromano sulla strada principale, lanciano petardi ed aggrediscono un poliziotto -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Anzio

Il Corriere della Città

15 agosto 2020 Ferragosto e Covid: stop alle feste in spiaggia e stretta su discoteche. In vista del ferragosto le regioni hanno firmano ordinanze per cercare di limitare gli assembramenti. Su discote ...Pomeriggio con bravata per tre pregiudicati di Tor Bella Monaca in trasferta ad Anzio per una giornata al mare. Complici alcol e droga, il gruppetto ha pensato bene di divertirsi sul lungomare di Pone ...