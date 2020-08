Donna scomparsa a Crema, arrestata una persona per omicidio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per la scomparsa di Sabrina Beccalli, 39enne di Crema, i carabinieri hanno arrestato una persona con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. La Donna era scomparsa venerdì notte. La sua auto bruciata è stata rinvenuta nella campagna di Vergonzana sabato notte. E in una nota diramata oggi dall'arma in merito alla "scomparsa di Sabrina Beccalli", si legge che "nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodtti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona e del N.O.R.M.- Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Crema, il Procuratore Capo di Cremona dott. Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona che è stata associata ... Leggi su ilfogliettone

nagia59 : RT @MediasetTgcom24: Donna scomparsa nel Cremasco, arrestata una persona per omicidio #Crema - Italia_Notizie : Sabrina Beccalli, scomparsa a Crema fermato un uomo: guidava l’auto della donna - TV7Benevento : **Cremona: donna scomparsa, fermato ripreso da telecamera alla guida dell'auto** (2)... - buongior1 : FERMATO UN UOMO PER LA DONNA SCOMPARSA - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Donna scomparsa, uomo fermato per omicidio | Radio Lombardia -