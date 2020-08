Dentro lo schermo delle attrazioni (Di giovedì 20 agosto 2020) I decenni del cinema non corrispondono mai interamente a quelli del calendario. Nella prima puntata, abbiamo evocato un periodo che va dal 1895 al 1905, dalla prima proiezione parigina ai « Nickelodeons » americani. Nella seconda, ci siamo occupati dei celebri « anni venti », un decennio « lungo» che parte dalla fine del primo conflitto mondiale e si chiude all’inizio degli anni trenta, quando la transizione verso il cinema sonoro è completata. Abbiamo visto il cinematografo salire su dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

vocediperlarosa : quel coglione di emre che cerca di far ricadere tutta la colpa su sanem per dei soldi che lei nemmeno voleva giuro… - PURPLES00BIN : volevo spaccare lo schermo e entrarci dentro ma come ve lo spiego - mikepowah : Da bambino disegnavo un computer aprendo un quaderno a mo di laptop, sotto disegnavo la tastiera e sopra lo schermo… - LiveEvil_2010 : @85Morrigan È il Kirin che c'è dentro. Stesso problema con il P30 lite. Quando si frizza, blocca lo schermo col pul… - AndreeCucc : @inessenziale Ma non c’entra. Quello è un altro aspetto che non c’entra nulla col fatto che qualcuno guardi te e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dentro schermo Dentro lo schermo delle attrazioni Il Manifesto VIDEO | Rifiuti intorno ai cassonetti e odore nauseabondo: "Si sono scordati di noi"

Rifiuti indifferenziati ammassari intorno ai cassonetti vuoti. Mentre quelli per la raccollta della carta, plastica ed umido sono pieni con i materiali che si vedono spuntare fuori. Odore nausebondo c ...

Io, primo uomo su Marte. In un viaggio senza ritorno

Zzzz…. un ronzio. Zzz… zzz… Certo, è il ronzio del sistema di mantenimento della vita, sempre in funzione. I suoi progettisti hanno fatto di tutto per limitarne gli effetti indesiderati come, appunto, ...

Rifiuti indifferenziati ammassari intorno ai cassonetti vuoti. Mentre quelli per la raccollta della carta, plastica ed umido sono pieni con i materiali che si vedono spuntare fuori. Odore nausebondo c ...Zzzz…. un ronzio. Zzz… zzz… Certo, è il ronzio del sistema di mantenimento della vita, sempre in funzione. I suoi progettisti hanno fatto di tutto per limitarne gli effetti indesiderati come, appunto, ...