Covid, il bollettino di oggi: 642 nuovi casi e 271 attuali positivi in più (Di mercoledì 19 agosto 2020) Covid bollettino di oggi 19 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 642 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. L’incremento dei nuovi casi di coronavirus, che oggi sono 642, si allinea ai numeri dei giorni antecedenti al lockdown del 10 marzo. Il 4 marzo l’incremento dei nuovi casi era stato di 587 mentre il 6 marzo si erano toccati i 778 nuovi casi. Dall’inizio dell’emergenza sono 255.278 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.412. ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - SmorfiaDigitale : Bollettino Covid: 642 nuovi positivi e 7 morti. Boom di casi in Lombardia, Emili... - SmorfiaDigitale : Coronavirus, bollettino covid di oggi 19 agosto. In Emilia Romagna 76 casi e un ... -